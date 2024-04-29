القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة اصطادوا دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على (3) مواطنين وهم: محمد هندي الحربي، وعبدالعزيز سليمان العلوي، وإبراهيم سفر الحربي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(16) ذخيرة شوزن حيّة، و(113) طلقة هوائية، و(31) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق رش الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الضب (3000) ريال، وعقوبة صيد القمري الأوربي (1500) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.