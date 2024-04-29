القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة اصطادوا دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على (3) مواطنين وهم: محمد هندي الحربي، وعبدالعزيز سليمان العلوي، وإبراهيم سفر الحربي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(16) ذخيرة شوزن حيّة، و(113) طلقة هوائية، و(31) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.