"السديس": ماضون في تسخير الذكاء الاصطناعي لتعظيم الفرحة باليوم الوطني

من جانبه أوضح وكيل الرئيس للعلاقات العامة والتواصل المجتمعي عادل الأحمدي، أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو المشاركة المجتمعية مع المواطنين في هذه المناسبة السعيدة على قلوب المواطنين؛ مؤكدًا أن توجيهات الرئيس العام حثت على المشاركة المجتمعية في مناسبة اليوم الوطني وتعظيم أفراح الشعب بهذه المناسبة.