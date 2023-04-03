"محافظ الليث" يزور سوق الليالي الرمضانية ويطّلع على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية

زار محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، مساء الأحد، سوق ليالي الليث الرمضانية في نسخته الأولى، والمقام بالسوق الشرقي للمحافظة، يرافقه عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي.
واطلع "الزهراني" خلال جولته على عدد من الفعاليات المقامة، وتتمثل في مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي صُممت بطابع رمضاني فريد ومميز، لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام، إلى جانب أركان الأجنحة المشاركة من الجهات حكومية، وأكثر من 40 ركنًا، والتي تأتي لتمكين الأسر المنتجة وأسر الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن ما شاهده من جهود تقدّمها البلدية بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية والجهات ذات العلاقة في سوق ليالي الليث الرمضانية؛ تعكس تعاضدًا وتكاتفًا ارتسمت من خلاله جمالية المكان والزمان، وساهمت بفتح آفاق متنوعة لعمل الشباب والفتيات في مثل هذه المواقع، وأهمية تشجيع مثل هذه الفعاليات وتعزيزها، كونها تمثل وجهة سياحية تسويقية للمواطنين والمواطنات.
وأكد حرص المحافظة على تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بإيجاد أنشطة تسهم في رفع جودة الحياة، وتحقق رغبات المواطن والمقيم، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي، أن البلدية هيأت جميع مرافق السوق الذي يقع على مساحة 6000م2، والذي يأتي ضمن اهتماماتها في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، لتفعيل البرامج والأنشطة الملائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل.