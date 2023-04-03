"محافظ الليث" يزور سوق الليالي الرمضانية ويطّلع على الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية

واطلع "الزهراني" خلال جولته على عدد من الفعاليات المقامة، وتتمثل في مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي صُممت بطابع رمضاني فريد ومميز، لتحيي الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام، إلى جانب أركان الأجنحة المشاركة من الجهات حكومية، وأكثر من 40 ركنًا، والتي تأتي لتمكين الأسر المنتجة وأسر الضمان الاجتماعي.