مركز التدريب الزراعي بجازان ينفّذ برنامجاً في إدارة الأسواق والمسالخ بالطائف

ويهدف البرنامج، الذي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل؛ إلى التعريف بالهيكل التنظيمي ودور الموظفين في التكامل الإداري والمهام والأدوار والصلاحيات والمسؤوليات والتعامل مع الأزمات والطوارئ وترسيخ مبادئ التميز والإبداع والتطوير في الأسواق والمسالخ ومراجعة الأعمال ورضا العملاء والتغذية الراجعة.