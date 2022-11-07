مركز التدريب الزراعي بجازان ينفّذ برنامجاً في إدارة الأسواق والمسالخ بالطائف

ينظّم مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان برنامجاً تدريبياً عن الإدارة المتقدمة لتنظيم أعمال الأسواق والمسالخ، بمقر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف.
ويهدف البرنامج، الذي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل؛ إلى التعريف بالهيكل التنظيمي ودور الموظفين في التكامل الإداري والمهام والأدوار والصلاحيات والمسؤوليات والتعامل مع الأزمات والطوارئ وترسيخ مبادئ التميز والإبداع والتطوير في الأسواق والمسالخ ومراجعة الأعمال ورضا العملاء والتغذية الراجعة.
ويشارك في البرنامج التدريبي أطباء بيطريون ومراقبون صحيون ومراقبو الأسواق والمسالخ من مختلف فروع ومكاتب الوزارة بالمملكة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: يأتي البرنامج التدريبي في إطار سعى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزوار في المنطقة من خلال بناء وتعزيز إمكانات المتدربين بما يخدم أسواق النفع العام ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتسوّقين.