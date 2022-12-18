شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعلن امتلاك كامل أرض العثيم مول الربوة بالرياض

وأضاف الرئيس التنفيذي: إن الاستحواذ على أرض العثيم مول الربوة بالكامل يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار في تعزيز نموها في مجال المجمعات التجارية القائمة، وتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة، حيث تمتلك حاليًا 12 مجمعًا تجاريًا في العديد من مدن المملكة تحمل اسم "العثيم مول" في كل من: الرياض (الربوة- خريص)، بريدة، عنيزة، الرس، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي.