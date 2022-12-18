شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعلن امتلاك كامل أرض العثيم مول الربوة بالرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار امتلاك كامل الأرض التي يقام عليها "العثيم مول الربوة" بالرياض، باكتمال صفقة استحواذ أكثر من 13.337 مترًا مربعًا مساحة تأجيرية، ما يعادل 12.2% من المساحة التأجيرية الكلية للمول بقيمة 130 مليون ريال كانت مستأجرة للمول بعقد طويل الأجل.
وصرّح الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار بأن اكتمال صفقة الاستحواذ بالكامل لأرض العثيم مول الربوة تعد إضافة مهمة لقيمة الأصول الأساسية للشركة وتعزيزًا لخطط النمو والتوسع المستقبلية.
وقال "ابن عميره": إن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة أو من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده المملكة في كل مناحي الحياة، والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.
وأضاف الرئيس التنفيذي: إن الاستحواذ على أرض العثيم مول الربوة بالكامل يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار في تعزيز نموها في مجال المجمعات التجارية القائمة، وتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة، حيث تمتلك حاليًا 12 مجمعًا تجاريًا في العديد من مدن المملكة تحمل اسم "العثيم مول" في كل من: الرياض (الربوة- خريص)، بريدة، عنيزة، الرس، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العثيم مول الربوة يعد من أكبر المجمعات التجارية بالمملكة، ويستوعب كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية لمختلف الأنشطة، كما يضم مساحة مواقف داخلية وخارجية تستوعب 3 آلاف سيارة، كما يضم أكبر مدن سفوري لاند الترفيهية المغلقة بالمملكة بمساحة تقارب 13 ألف متر مربع، ومدينة الثلج بمساحة أكثر من 4 ألف متر مربع، فضلًا عن 8 صالات سينما بمساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.
يُذكر أن الاستحواذ على كامل أرض العثيم مول الربوة يأتي إطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًا جديدًا بحلول عام 2030 في مختلف مناطق المملكة.