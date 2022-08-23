"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقّق 640 ألف طلب خلال العام

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عددٌ من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يُعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.