الشمس تتعامد فوق الكعبة فلا ظلّ لها.. "المسند": أشدّ الحر بين هنعة وذراع!

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر"، أن في هذا الوقت بالتحديد يكون اتجاه القبلة باتجاه الشمس مباشرة لنصف الكرة الأرضية النهاري، وميزة التعامد تنسحب على كل نقطة جغرافية تقع بين مدارَي السرطان والجدي، وليست فقط لمكة".