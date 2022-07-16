الشمس تتعامد فوق الكعبة فلا ظلّ لها.. "المسند": أشدّ الحر بين هنعة وذراع!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله: إن الشمس تتعامد اليوم فوق الكعبة المشرّفة، وذلك في تمام الساعة 12:27م حيث لا يوجد ظل للكعبة.
وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر"، أن في هذا الوقت بالتحديد يكون اتجاه القبلة باتجاه الشمس مباشرة لنصف الكرة الأرضية النهاري، وميزة التعامد تنسحب على كل نقطة جغرافية تقع بين مدارَي السرطان والجدي، وليست فقط لمكة".
وأضاف: "تكون الرياح الشمالية نشطة على أجزاء من الوسطى، كما تكون الرياح الشمالية والشمالية الغربية نشطة في القطاع الغربي والجنوب الغربي.
وتابع: "اليوم دخول طالع الهنعة، عادة أشد ما يكون الحر خلال السنة متزامنًا مع طالع الهنعة والذراع".