محافظ الأحساء يلتقي منسوبي جمعية فتاة الأحساء في جلسته الأسبوعية "الثلاثائية"

ونوه سموه بما يحظى به القطاع الثالث غير الربحي من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن جمعية فتاة الأحساء إحدى الجمعيات الرائدة في المحافظة لتعزيز البرامج النموذجية التي تستهدف الفتيات. وثمنت رئيسة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية الأستاذة لطيفة بنت عبدالله العفالق الدعم المقدم من سمو محافظ الأحساء، وشكرته على استضافة الجمعية للاطلاع على إنجازاتها وبرامجها ومستهدفاتها، وذكرت أن الجمعية حققت منذ تأسيسها في عام 1401هـ (43 عامًا) الكثير من الإنجازات والطموحات تجاه خدمة وتنمية المجتمع بالأحساء، والانتقال من العمل الخيري إلى العمل التنموي، ومن العمل التنموي إلى التنمية المستدامة، ومن التنمية المستدامة إلى المؤسسية والجودة الشاملة.. كما استعرضت عملاً مرئيًّا، يحكي مسيرة الجمعية وتوجهاتها.