"العقار" تستعرض مستوى التقدُّم لأعمال التسجيل العيني ومؤشر الخدمات

واستعرض المجلس جملةً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استهله بالاطلاع على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما استعرض سير عمل منظومة التشريعات العقارية ومستوى التقدم لأعمال التسجيل العيني للعقار، وما يتعلق بتراخيص الأنشطة العقارية والرقابة عليها ومؤشر خدمات المستفيدين، فيما ناقش المجلس مستوى تقدم الخطط الإستراتيجية للهيئة، كما اطلع المجلس على التقارير الدورية للجان المنبثقة عنه والتابعة له، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها عدداً من القرارات.