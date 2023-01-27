لوحة جمالية.. شاهد بالفيديو جبال طويق تتزين بشلالاتها وترسم لوحات ساحرة ومناظر خلابة

فيما وثق المصور عبد الله الغميجان جمال شلالات "الحريق" في أسفل جبال طويق بمحافظة الحريق، حيث أبهرت المياه المتدفقة من أعالي الجبال الشاهقة المهتمين ومحبي البر، في منظر مهيب، زين جبال طويق وأضاف لها جمالاً إلى جمالها في مشهد ساحر جذاب.