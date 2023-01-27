لوحة جمالية.. شاهد بالفيديو جبال طويق تتزين بشلالاتها وترسم لوحات ساحرة ومناظر خلابة
شكّلت الأمطار التي هطلت بغزارة على مناطق واسعة من منطقة الرياض، مناظر طبيعية بديعة، دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأمطار المنهمرة والأودية الجارية والشلالات المتدفقة.
وتزينت جبال طويق الشاهقة بشلالاتها المتنوعة، إذ تدفقت شلالاتها بفعل الأمطار الغزيرة، واستمرت بالجريان ساعات عدة، أغرت المهتمين بمتابعتها، حيث حظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة التقنية المتنوعة.
ففي أعالي جبال طويق وبالتحديد في جنوب محافظة الغاط وثق المصور "محمد عثمان الطويل" جمال شلالات "الغاط" بالصور ومقاطع الفيديو، بكاميراته الطائرة من الجو، وذلك عند تدفق مياه الأمطار منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.
وقد رصد المصور خالد سعود الحنتمي المناظر الخلابة لشلالات الواشلة في وسط جبال طويق، حيث رصد تدفقها وهي تحاكي الجداول الطبيعية في مناظر جمالية طبيعية.
وتقع شلالات الواشلة في وادي الواشلة جنوب غرب الرياض، على طريق ديراب، ويتميز الموقع بجماله، إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة، ويعتبر متنفساً ومتنزهاً لسكان جنوب الرياض وغربها.
فيما وثق المصور عبد الله الغميجان جمال شلالات "الحريق" في أسفل جبال طويق بمحافظة الحريق، حيث أبهرت المياه المتدفقة من أعالي الجبال الشاهقة المهتمين ومحبي البر، في منظر مهيب، زين جبال طويق وأضاف لها جمالاً إلى جمالها في مشهد ساحر جذاب.