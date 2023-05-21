سباق عالمي نحو الفضاء.. ما مكتسبات السعودية من الرحلة الفضائية التاريخية؟

تُعدُّ رحلات الفضاء المأهولة مقياسًا لتفوُّق الدول وتنافسيتها عالميًّا في العديد من المجالات، مثل التقدم التكنولوجي، والهندسي، والبحث العلمي والابتكار؛ وهو ما يسهم في رفع مكانة السعودية في خارطة الدول التي تستثمر في علوم الفضاء المتخصصة. كما تبرهن المهمة الفضائية على قدرة السعودية الكبيرة على إجراء أبحاثها وتجاربها بشكل مستقل، والاستفادة من نتائجها وتبعاتها بطريقة علمية، مما يمهد لرحلات علمية أخرى مستقبلاً، ويسافر بالطموح السعودي لاستكشاف الفضاء بعيدًا.