"تايد" تطلق بالتعاون مع «بنده» حملة تبرعات رمضانية لدعم جمعية كسوة السيدة عائشة

وتعتبر « شركة بنده للتجزئة » هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعاً منتشراًفي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنف لأكثر من 300 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية .وتُعد الشركة سبّاقة في مواكبة التغييرات لتحسين تجربة العميل، وتسعى دائماً إلى دعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع، لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.