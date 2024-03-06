"تايد" تطلق بالتعاون مع «بنده» حملة تبرعات رمضانية لدعم جمعية كسوة السيدة عائشة

أطلقت «تايد» لمنظفات الغسيل بالتعاون مع «شركة بنده للتجزئة»، مسحوق تايد الجديد المدعم بتقنية "سريع الذوبان"ليتغلب على المشكلة الأهم لمساحيق البودرة وهي عدم ذوبان "رواسب البودرة"التي تأثر سلبًا على نظافة الملابس. قام تايد بالتعاون مع بنده بكسر رقماًقياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، ببنائها لأضخم حاوية مسحوق الغسيل تايد في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وتحتوى نصف طن من مسحوق تايد. سيتم التبرع بهذه الكمية الى جمعية كسوة السيدة عائشة لتنظيف كسوة العيد للأسر المحتاجة تحت اطار التعاون المستمر بين «تايد» و«بنده».
وجرى تنظيم حفل الإطلاق، في مركز الأندلس مول بمدينة جدة، بحضور فريق التحكيم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وعدد من المسؤولين في شركتي إسماعيل أبو داود بروكتر آند جامبل، وبنده، وجمعية كسوة السيدة عائشةالخيرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والمؤثرين والجمهور.
وأعرب المهندس كمال الشريف بشركة إسماعيل أبو داود بروكتر آند جامبلمديرعلامة تايد التجارية بالسعودية ، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأضخم عبوة مسحوق غسيل في العالم، وإنتاج أفضل مسحوق جديد من تايد على الإطلاق مدعم بتقنية "سريع الذوبان" ليقدم نظافة وبياضًا فائقين بدون رواسب. ايضًا تم التاكيد على حرص شركةإسماعيل أبو داود بروكتر آند جامبل الدائم وسعيها المستمر في توفير أحدث الابتكارات وأفضل المنتجات ذات الجودة العالية للمستهلكين في المملكة.
واحتفالاً بهذا الإنجاز، قامت شركة «تايد» بتوزيع عينات من مسحوق تايد الجديد على الحضور، والتبرع بكمية نصف طن من المسحوق لجمعية كسوة السيدة عائشة. كما ستقوم شركتا «تايد» و«بنده» بإطلاق حملة تبرعاترمضانية طوال شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع جمعية كسوة السيدة عائشة. حيث سيتم التبرع بنصف طن من المسحوق ومقابل كل عملية شراء لمسحوق تايد سريع الذوبان من فروع بنده سيتم التبرع بكسوة للمحتاجين في عيد الفطر.
ولتفعيل هذه المبادرة الخيرية سيتم توفير صناديق للتبرعات في جميع مراكزبنده هايبر ماركت في جدة والرياض والدمام، ليتمكن الأشخاص من التبرع بملابسهم القديمة من خلال وضعها في هذه الصناديق، ومن ثم يتم غسلها بواسطة مسحوق تايد الجديد، والتبرع بها لجمعية كسوة السيدة عائشة.
تُعد «تايد» العلامة التجارية البارزة لمنظفات الغسيل، والتي يتم تصنيعها وتسويقها في المملكة العربية السعودية بواسطة شركة إسماعيل أبو داودبروكتر آند جامبل الشركة العالمية الرائدة في تقديم منتجات موثوقة ذات جودة عالية حتى يحظى مختلف المستهلكين حول العالم بمنتجات متميّزة تلبي احتياجاتهم.
وتعتبر « شركة بنده للتجزئة » هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعاً منتشراًفي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنف لأكثر من 300 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية .وتُعد الشركة سبّاقة في مواكبة التغييرات لتحسين تجربة العميل، وتسعى دائماً إلى دعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع، لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.