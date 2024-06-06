اتفاقية تعاون لإطلاق رحلات مباشرة من هونغ كونغ إلى الرياض

وقّع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط "كاثي باسيفيك" الجوية، تستهدف إطلاق رحلات مباشرة تربط المملكة وهونغ كونغ، ومن المقرر تسيير الرحلات بدءاً من أكتوبر 2024.
وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية في هونغ كونغ، بحضور القنصل العام السعودي حمد الجبرين ووزير هونغ كونغ للنقل والخدمات اللوجستية "لام ساي هونغ" والإدارة التنفيذية لبرنامج الربط الجوي وشركة خطوط "كاثي بسيفيك".
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: إن إطلاق رحلات مباشرة بين هونغ كونغ والرياض مع كاثي باسيفيك، سيعزز شبكة الربط الجوي في المملكة العربية السعودية مع أسواقنا الرئيسية لجذب السياحة الوافدة، وسيتمكن المسافرون من هونغ كونغ وشبكة كاثي باسيفيك، بما في ذلك الصين، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب شرق آسيا، ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من استكشاف الإمكانات السياحية الهائلة في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى تطوير التعاون المشترك في السنوات القادمة".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي باسيفيك رونالد لام، أن الإعلان عن إطلاق رحلات جوية تربط بين هونغ كونغ والرياض في أكتوبر المقبل، سيعزز شبكتنا في الشرق الأوسط ويعزز الربط الجوي بين هونغ كونغ وهذه المنطقة الهامة، وستوفر هذه الرحلات الجديدة خيارات سفر أكثر وراحة أكبر لعملائنا الذين يسافرون من وإلى المملكة العربية السعودية، كما ستوفر فرصًا للأعمال والتجارة والسياحة.
وقال: "بصفتنا شركة الطيران المحلية في هونغ كونغ، دورنا هو أن نكون جسرًا يربط بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين وبقية العالم وتدعم كاثي باسيفيك بشكل راسخ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة المركزية، ونحن نقدم خدماتنا بالفعل إلى 21 وجهة في 14 دولة مشاركة حول العالم سنواصل تطوير خدمات الطيران على طول طرقنا الرئيسية الحالية وكذلك الطرق التي تربط بين هونغ كونغ والدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ونتطلع إلى التشغيل الكامل للمدرج الثالث في مطار هونغ كونغ الدولي".
يذكر أن برنامج الربط الجوي يعمل بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.