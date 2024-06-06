اتفاقية تعاون لإطلاق رحلات مباشرة من هونغ كونغ إلى الرياض

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: إن إطلاق رحلات مباشرة بين هونغ كونغ والرياض مع كاثي باسيفيك، سيعزز شبكة الربط الجوي في المملكة العربية السعودية مع أسواقنا الرئيسية لجذب السياحة الوافدة، وسيتمكن المسافرون من هونغ كونغ وشبكة كاثي باسيفيك، بما في ذلك الصين، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب شرق آسيا، ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من استكشاف الإمكانات السياحية الهائلة في المملكة العربية السعودية ونتطلع إلى تطوير التعاون المشترك في السنوات القادمة".