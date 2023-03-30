مصرف الراجحي وعملاؤه يساهمون بتأمين مبلغ 100 مليون ريال لحملة اكتتاب جود

على شرف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وبحضور العديد من أصحاب المعالي والسعادة أقام مصرف الراجحي "المدير المالي للاكتتاب الخيري" مساء أمس الأربعاء "ليلة عملاء مصرف الراجحي" كأحد ليالي اكتتاب جود الإسكان الخيري والتي تهدف الي التحفيز على التبرع والمساهمة في اغلاق هذا الاكتتاب الخيري الذي سيذهب ريعه كاملا لتوفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة.
وقد بدأ الحفل الذي أقيم في برج الإدارة العامة للمصرف بعرض مرئي من اعداد فريق جود استعرض الشراكة بين جود الإسكان ومصرف الراجحي ثم كلمة لسعادة رئيس مجلس إدارة المصرف الأستاذ عبدالله الراجحي عبر فيها عن اعتزاز المصرف بالمشاركة في حملة اكتتاب جود الإسكان كمدير مالي للاكتتاب الخيري وذكر ان هذا امتداد لاستراتيجية المصرف في المسؤولية الاجتماعية كما اعلن عن مساهمة المصرف وعملاءه للحملة بتأمين مبلغ 100 مليون ريال.
ثم ألقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل كلمة عبر فيها عن شكره للمصرف ولكل من دعم نجاح إطلاق اول اكتتاب خيري في العالم وذكر انهم خلال هذه المبادرة يطمحون وبتكاتف أبناء هذا البلد لتأمين 3500 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا، مبينا أن هذه الحملة الطموحة سارت على نهج قيادة داعمة وراعية لاحتياجات المواطنين.
واختتم الحفل باستعراض تبرعات عملاء المصرف من قطاعي الشركات والأفراد وبتناول وجبة السحور.
الجدير بالذكر ان المصرف دائما يعتبر الإسكان المجتمعي أحد اهم ركائز استراتيجيته الحالية في الخدمة المجتمعية حيث سبق للمصرف أن تبرع بمبلغ 40 مليون ريال لجود الإسكان أسهمت في بناء أكثر من 222 وحدة سكنية ليكون المصرف شريك حقيقي في تحقيق أحد اهم اهداف رؤية 2030 والتي تهدف لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.