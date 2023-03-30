مصرف الراجحي وعملاؤه يساهمون بتأمين مبلغ 100 مليون ريال لحملة اكتتاب جود

وقد بدأ الحفل الذي أقيم في برج الإدارة العامة للمصرف بعرض مرئي من اعداد فريق جود استعرض الشراكة بين جود الإسكان ومصرف الراجحي ثم كلمة لسعادة رئيس مجلس إدارة المصرف الأستاذ عبدالله الراجحي عبر فيها عن اعتزاز المصرف بالمشاركة في حملة اكتتاب جود الإسكان كمدير مالي للاكتتاب الخيري وذكر ان هذا امتداد لاستراتيجية المصرف في المسؤولية الاجتماعية كما اعلن عن مساهمة المصرف وعملاءه للحملة بتأمين مبلغ 100 مليون ريال.