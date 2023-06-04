"كل الطرق تؤدي لمكة".. هذه أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن من الدول المجاورة

وأوضحت الهيئة أن الطريق الذي يخدم ضيوف الرحمن من دولة الإمارات العربية المتحدة هو طريق (البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1514 كم، فيما يسلك ضيوف الرحمن من دولة قطر الطريق ابتداءً من (سلوى - الهفوف - الرياض - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1385 كم، فيما يسلك ضيوف الرحمن من مملكة البحرين طريق (جسر الملك فهد - الخبر - الرياض - مكة المكرمة) حيث يبلغ طوله 1320 كم، في حين يخدم طريق (الخفجي - النعيرية - الرياض - مكة المكرمة) الحجاج من دولة الكويت ويبلغ طوله 1473 كم، إضافة إلى طريق (الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1277 كم، ويسلك حجاج بيت الله الحرام من سلطنة عمان طريق الربع الخالي ("أم الزمول" - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة) يبلغ طوله 2150 كم، فيما يخدم ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية طريق (الوديعة - نجران - أبها - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1372 كم، فيما يخدم ضيوف الرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية طريق (حالة عمار - تبوك - المدينة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1219 كم، إضافة إلى طريق (الحديثة - القريات - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1545 كم، فيما يخدم أهالي جمهورية العراق طريق (جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة) والبالغ طوله 1579 كم.