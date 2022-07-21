"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 1.203.966 محتوى متطرفًا في 35 يوماً

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في إطار التعاون المشترك مع منصة "تليجرام"، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أكثر من 1.203.966 محتوى متطرفًا على المنصة، وذلك خلال الفترة من (8 يونيو إلى 12 يوليو) 2022م، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 1.876.938 محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير 2022م.