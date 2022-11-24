مصادر لـ"سبق": نقل "أكشن مع وليد" إلى MBC1 اعتبارًا من الليلة

علمت "سبق" من مصادر مقربة، عن صدور قرار مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي"، الذي يقضي بنقل برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي الشهير وليد بن محمد الفراج، من قناة mbc action، إلى قناة MBC1؛ حيث سيتم بثه في نفس التوقيت المعتاد عند الساعة 11 من مساء كل يوم.