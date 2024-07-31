"الغامدي": التهاب الكبد الفيروسي يعد ثاني الأمراض المعدية التي تؤدي للوفاة بالعالم

وفي التفاصيل، أشار الدكتور "الغامدي" إلى تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، الذي كشف أن التهاب الكبد الفيروسي يعدُ ثاني الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الوفاة في جميع أنحاء العالم، وأن أكثر من 6 آلاف شخص يصابون يومياً بالمرض، كما وضع التقرير العالمي لالتهاب الكبد لعام 2024، الصادر عن المنظمة، سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعامل مع التهاب الكبد الفيروسي وتسريع التقدم نحو القضاء على الوباء بحلول عام 2030.