"تطبيق عقار" يختتم مشاركته في منتدى مستقبل العقار بتوقيع 6 اتفاقيات

شارك تطبيق عقار في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية لعام 2023 كراعٍ ذهبي، من خلال جناح استقبل زوار المنتدى، واستعرض أبرز الخدمات العقارية والبيانات، وأهم التحديات التي عمل عليها في التطبيق.
وتناول المنتدى عدة ندوات حول مستقبل العقار، كما شارك تطبيق عقار في الجلسة السابعة ممثلاً بالأستاذ إبراهيم الشهيل، المدير التنفيذي لشركة تطبيق عقار، والتي كانت بعنوان "نظام الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار".
من جهته، قال الأستاذ إبراهيم الشهيل المدير التنفيذي لـ"عقار": سعدنا وتشرفنا برعاية هذا المنتدى، والذي يعتبر فرصة نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات، ومدى أثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث أتاح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، وتواجد العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف "الشهيل": إننا نفخر في تطبيق عقار بخدمة أكثر من مليوني ونصف مستخدم شهريًا، كما أننا كنا نواجه تحديات في السوق العقاري قبل إصدار نظام الوساطة العقارية، حيث لم توجد في السابق عقوبات على المخالفين مما سبب عدم دقة في الإعلانات العقارية، اليوم لدينا نظام جديد يُلزم الوسيط العقاري بإصدار ترخيص يخوله ممارسة هذا النشاط وينظم آلية عمله وحقوقه وواجباته.
يذكر أن تطبيق عقار اختتم مشاركته بالمعرض بتوقيع 6 اتفاقيات مع عدة شركات عقارية من ضمنها شركة رافن العقارية، شركة منصات العقارية، شركة إسناد للتقييم العقاري، شركة أكتال، شركة رافع للتطوير العقاري، شركة تمام العقارية، شركة بن سعيدان.