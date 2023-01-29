"تطبيق عقار" يختتم مشاركته في منتدى مستقبل العقار بتوقيع 6 اتفاقيات

من جهته، قال الأستاذ إبراهيم الشهيل المدير التنفيذي لـ"عقار": سعدنا وتشرفنا برعاية هذا المنتدى، والذي يعتبر فرصة نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات، ومدى أثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث أتاح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، وتواجد العديد من الجهات الحكومية والخاصة.