جامعة الملك خالد تكرم طلابها وطالباتها الذين حققوا مراكز على المستوى الدولي

وقال: "سنستمر في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية في احتضان الطلاب الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، وخلق المنظومة التي تبرزهم، ونشر هذه الثقافة، وسنستمر في تقديمهم للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية والمنافسة بهم محليّاً وعالميّاً، لنعزز حضور المملكة والجامعة على الصعيد الدولي ونكسب طلابنا وطالباتنا الخبرات والمهارات المطلوبة ونهيئهم للفرص المستقبلية في المجالات العلمية والمهنية، أما طلابنا وطالباتنا المكرمون هذا اليوم والذين يحضرون مع أهاليهم هذه المناسبة فنقول لكم: إن هذه الجامعة تفخر بكم اجتهدتم وثابرتم فكان لكم ما أردتم وما أراده الوطن منكم".