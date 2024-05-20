جامعة الملك خالد تكرم طلابها وطالباتها الذين حققوا مراكز على المستوى الدولي

بحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، احتفلت الجامعة ممثلة في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية، مؤخراً، بطلاب وطالبات الجامعة المتميزين على المستوى الدولي الذين حققوا منجزات في معرض جنيف الدولي للاختراعات 49 وفي مسابقة أي بي ايتكس العالمية 2024 في تايلاند.
وفي بداية الحفل، ألقى وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن إبراهيم الحديثي كلمة شكر فيها رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم على الحضور، وقال: "نجتمع اليوم لنكرم ثمانية من طلابنا وطالباتنا، الذين مثّلوا الجامعة في معرض جنيف الدولي للاختراعات وفي مسابقة أي بي ايتكس العالمية وحصدوا بجدارة الميداليات الذهبية والفضية".
وأضاف الحديثي: "إن ما حققه أبنائي وبناتي رغد وحاصل ونايف وريان وشيماء وشيماء ومرام وريماز هو خير انعكاس لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من عطاء وبذل سخي للعلم والابتكار والموهبة، في سبيل بناء مواطن سعودي منافس بقوة على الصعيد العالمي".
وتابع "الحديثي": "إن المتابع للخطوات الكبيرة والمنجزات المتلاحقة والمكانة التي تتقدم بها الجامعة في التصنيفات الدولية يعلم تميز هذه الجامعة المباركة والتي رسمت طريقها نحو العالمية وبمتابعة وتشجيع من أمير المنطقة وجهود حثيثة ومخلصة من إدارة الجامعة ومسؤوليها الذين يعملون بكل جد للمضي في رفع اسم الجامعة لتحتل مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية".
وبيّن "الحديثي" إننا في جامعة الملك خالد "سنواصل العمل على الارتقاء بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، ولن نتوانى في دعمهم وتطويرهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم".
وقال: "سنستمر في وكالة الأعمال والشراكة المجتمعية في احتضان الطلاب الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، وخلق المنظومة التي تبرزهم، ونشر هذه الثقافة، وسنستمر في تقديمهم للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية والمنافسة بهم محليّاً وعالميّاً، لنعزز حضور المملكة والجامعة على الصعيد الدولي ونكسب طلابنا وطالباتنا الخبرات والمهارات المطلوبة ونهيئهم للفرص المستقبلية في المجالات العلمية والمهنية، أما طلابنا وطالباتنا المكرمون هذا اليوم والذين يحضرون مع أهاليهم هذه المناسبة فنقول لكم: إن هذه الجامعة تفخر بكم اجتهدتم وثابرتم فكان لكم ما أردتم وما أراده الوطن منكم".
بعد ذلك، كرم رئيس الجامعة المكلف الطلاب والطالبات الفائزين والجهات الداعمة لهم من داخل الجامعة كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشاريع.
وشمل التكريم الفائز بالميدالية الذهبية عن مشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية في الطرق باستخدام تقنيات حديثة الطالب حاصل محمد الأسمري من كلية التربية.
كما تم تكريم الفائز بالميدالية الذهبية عن مشروع استغلال الموارد الطبيعية في تصنيع المكثفات الفائقة لتقليل التكلفة وحفظ البيئة الطالب نايف علي القحطاني من كلية الهندسة.
وتم أيضاً تكريم الفائزة بالميدالية الذهبية عن مشروع نظام توجيه إرساء الطائرات المتقدم بواسطة الذكاء الاصطناعي الطالبة رغد عبدالله آل عضيد من كلية الهندسة.
كما تم تكريم الفائزات بالميدالية الفضية عن مشروع الذكاء الاصطناعي في كشف تعابير العين لاكتشاف أنماط وحالات التلاميذ داخل الفصل الدراسي باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يساعد المعلمين والمعلمات على معرفة مدى تركيز الطلاب والطالبات داخل الفصل الدراسي، وهن الطالبات: شيماء محمد القرني من كلية الأعمال، ومرام عوض القحطاني، وشيماء حمود العسيري من كلية علوم الحاسب، وريماز فيصل الغامدي من كلية علوم الحاسب.
وتم تكريم الفائز بالميدالية الفضية عن مشروع السرير الطبي للمساهمة في زيادة فاعلية قسم العناية المركزة ومساعدة الأطباء في مراقبة حالة المريض بشكل مستمر تفاعليّاً الطالب ريان محمد القحطاني من كلية الطب.
يذكر أنه في نهاية التكريم تم عقد جلسة حوارية حول المشاريع الطلابية.