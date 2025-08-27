"الأمن الغذائي" تصرف (532) مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (532,004,950) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (296,937) طنًا، لعدد (995) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم (989,577,445) ريالًا، وذلك لكمية (555,390) طنًا، لـ (2,000) مزارع.