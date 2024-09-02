نمو أعداد المسافرين والرحلات بمطار الأمير سلطان بتبوك

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، يرافقه مدير عام مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك مازن بن أحمد عسيري، وعدد من قيادات الشركة.