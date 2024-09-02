نمو أعداد المسافرين والرحلات بمطار الأمير سلطان بتبوك

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، يرافقه مدير عام مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك مازن بن أحمد عسيري، وعدد من قيادات الشركة.
وتسلَّم أمير تبوك، خلال اللقاء، التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، للعام الماضي 2023م، متضمنًا الحركة الجوية.
وأظهر التقرير نمو أعداد المسافرين 27%، وعدد الرحلات 14% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة لزيادة الوجهات والناقلات الجديدة، التي بلغ معدل نموها في عام 2023، ما نسبته 13% مقارنةً بعام 2022م.
كما شهد المطار ارتفاعًا في حركة الشحن وزيادة عدد الوجهات الدولية والخدمات والأنشطة التجارية.
واستمع نائب أمير منطقة تبوك من المهندس "مسرحي" لشرحٍ عن المبادرات التي تعتزم الشركة تقديمها في المطار والمشروعات الجاري تنفيذها.
وثمّن نائب أمير منطقة تبوك حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي.
ونوّه بما يلقاه قطاع الطيران والنقل الجوي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
من جانبه، أعرب المهندس "مسرحي" عن شكره لأمير منطقة تبوك ونائبه، على دعمهما والمساندة المستمرة، سائلًا الله التوفيق وتقديم كل ما يحقق للمنطقة الخدمات المثلى، بعون الله.