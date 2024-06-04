ضرب مثلاً بالرياض.. "الحصيني": مقارنة حرارة أيام متماثلة من عامين مختلفين لا تصح

وأضاف: "لا يمكن تحديد أيام معيّنةـ خاصة أن في بعض السنوات يكون الحر الشديد في بدايتها، وسنة أخرى يتأخر الحر إلى منتصف الصيف، وأخرى آخر الصيف، فبالتالي درجات الحرارة تختلف باختلاف الأيام".