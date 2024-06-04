ضرب مثلاً بالرياض.. "الحصيني": مقارنة حرارة أيام متماثلة من عامين مختلفين لا تصح

كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مقارنة درجات الحرارة في أيام متماثلة من عامين مختلفين لا تصح، ضارباً مثلاً بدرجات الحرارة في الرياض.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابه على منصة "إكس"، أن الحر يأتي على شكل موجاتٍ ومتى سيطرت موجة حارة على منطقة ما تسجّل حرارة عالية.
وأضاف: "لا يمكن تحديد أيام معيّنةـ خاصة أن في بعض السنوات يكون الحر الشديد في بدايتها، وسنة أخرى يتأخر الحر إلى منتصف الصيف، وأخرى آخر الصيف، فبالتالي درجات الحرارة تختلف باختلاف الأيام".