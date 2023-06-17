سفارة المملكة في طاجيكستان تودع ضيوف خادم الحرمين لأداء الحج

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، في مقر السفارة، اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحج هذا العام 1444ه، يتقدمهم مفتى طاجيكستان ورئيس المركز الإسلامي الدكتور سعيد مكرم عبدالقادر زاده.