سفارة المملكة في طاجيكستان تودع ضيوف خادم الحرمين لأداء الحج

ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، في مقر السفارة، اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحج هذا العام 1444ه، يتقدمهم مفتى طاجيكستان ورئيس المركز الإسلامي الدكتور سعيد مكرم عبدالقادر زاده.
ورحب السفير الرشيدان بالضيوف مقدما لهم التهنئة بهذه المناسبة وما تشهده العلاقات السعودية الطاجيكية من تميز على الأصعدة كافة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة في المملكة لضيوف الرحمن وتقديم جميع التسهيلات لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام في طمأنينة وروحانية في ظل حزمة من الخدمات والمشروعات التي تم تنفيذها في المشاعر المقدسة.
وأكد أن خدمة الحرمين الشريفين كانت ولا تزال تحظى باهتمام قادة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وبهذه المناسبة، رفع مفتي جمهورية طاجيكستان والضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على جهوده المقدرة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، وما تقدمه المملكة العربية السعودية من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين سائلين الله عز وجل أن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها.