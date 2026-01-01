أجواء إيمانية وخدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام في موسم العمرة

يشهد المسجد الحرام هذه الأيام توافد أعداد هائلة من الزوار والمعتمرين القاصدين بيت الله الحرام، ابتغاءً لمرضاته وسعيًا في تُقاته، وسط أجواء شتوية معتدلة وتجربة روحانية فريدة، حيث تتكامل الخدمات والتوسعات لتوفير بيئة مثالية لأداء الشعائر، عبر جهود متعددة من الجهات المعنية في إدارة الحشود، وحفظ الأمن والسكينة داخل مناطق الطواف، وتنظيم حركة الدخول والخروج من المسجد الحرام.
ويعيش الزوّار أجواء من السكينة والطمأنينة في أداء صلواتهم وطوافهم حول الكعبة المشرفة، في ظل المشاريع التطويرية والخدمات النوعية التي تُسهّل الحركة داخل المسجد والمطاف، ومشاريع النقل المؤدية إليه، ضمن خطط تنموية تضمن توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر، ما يعزّز جودة تجربة الزائرين.
وتواصل الشؤون الدينية جهودها لتعزيز تجربة زوّار المسجد الحرام، من خلال توفير عدد من المطوفين المؤهّلين لتقديم الإرشاد الميداني داخل أروقة المسجد وساحاته، وتقديم خدمة "إجابة السائلين" بعدد من اللغات، وتشغيل الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى، لإثراء الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين، إضافة إلى تسخير شاشات تفاعلية توفّر محتوى علميًا شرعيًا رقميًا يخدم المصلين، وتوفير مواد معرفية تُسهِم في تعليم المناسك وتصحيح المفاهيم الدينية، إلى جانب توزيع الإصدارات الرقمية المترجمة لإرشادات السنن.
كما شملت الجهود ترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات عالمية وبثها عبر منصات الشؤون الدينية الرقمية، ومنها "منارة الحرمين" و"بوابة القاصد"، تعزيزًا لوصول رسالة الحرمين إلى المسلمين حول العالم. وتُسهم الفرق النسائية بدورها في تقديم الخدمات التعليمية والإرشادية لقاصدات المسجد الحرام داخل المصليات المخصصة لهن.