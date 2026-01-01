أجواء إيمانية وخدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام في موسم العمرة

وتواصل الشؤون الدينية جهودها لتعزيز تجربة زوّار المسجد الحرام، من خلال توفير عدد من المطوفين المؤهّلين لتقديم الإرشاد الميداني داخل أروقة المسجد وساحاته، وتقديم خدمة "إجابة السائلين" بعدد من اللغات، وتشغيل الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى، لإثراء الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين، إضافة إلى تسخير شاشات تفاعلية توفّر محتوى علميًا شرعيًا رقميًا يخدم المصلين، وتوفير مواد معرفية تُسهِم في تعليم المناسك وتصحيح المفاهيم الدينية، إلى جانب توزيع الإصدارات الرقمية المترجمة لإرشادات السنن.