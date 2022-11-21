"سي إن إن الأمريكية": مكان غامض في السعودية يفتقد للجاذبية الأرضية

أما محمد إبراهيم، وهو مصور هندي مقيم في السعودية منذ حوالي 22 عاماً، فقد زار المكان بنفسه، وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "مكان جميل.. الأشجار فيه محاطة بالجبال، ولا توجد أي منازل أو علامات على وجود مدينة أو قرية".