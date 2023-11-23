شركة جيني تطلق خدمة التوصيل جيني إكسبرس استجابةً لحاجة المستخدمين

خضع فريق عمل جيني بتعلم مهارات جديدة وعمل على تطويرها، مما حقق نموًا كبيرًا للشركة، وبعد اختبارات دقيقة يسر الشركة أن تقدم خدمة توصيل بفوائدٍ عديدة ومميزة تشمل سرعة الخدمة والتوصيل، هذا بالإضافة إلى سهولة القيام بالطلبات ودقة المواعيد. وتعمل هذه الخدمة على تقديم تجربة فريدة للمستخدمين بأسلوبٍ سلسٍ ومن دون أي عناء.