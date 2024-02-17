حلة بيضاء على ارتفاع 2600 متر.. شاهد "جبال اللوز" تكتسي بالثلوج للمرة الثانية خلال فبراير

ورد المركز الوطني للأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم بلوغها مرحلة الصفر المئوي خلال فصل الشتاء لهذا العام، للتباين الذي تشهده الأجواء هذه الأيام ما بين الانخفاض والارتفاع على نحوٍ سريع، وابتعاد الرياح الجنوبية الرطبة عن أجواء المملكة، لا سيما الشمالية منها، مما أسهم في دفء الأجواء وانقضاء موسم المربعانية دون أن تسجل أي انخفاض كبير يُذكر.