حلة بيضاء على ارتفاع 2600 متر.. شاهد "جبال اللوز" تكتسي بالثلوج للمرة الثانية خلال فبراير

عاودت الثلوج أمس -وللمرة الثانية- خلال شهر فبراير الجاري، تساقطها على جبال اللوز- شمال غرب مدينة تبوك، تزامناً مع الحالة المناخية التي سادها الدفء هذا العام على غير عادة، وأدّت إلى تأخر تساقط الثلوج على "اللوز" لأكثر من شهرين مقارنةً بالعام الماضي 2023م.
ورد المركز الوطني للأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم بلوغها مرحلة الصفر المئوي خلال فصل الشتاء لهذا العام، للتباين الذي تشهده الأجواء هذه الأيام ما بين الانخفاض والارتفاع على نحوٍ سريع، وابتعاد الرياح الجنوبية الرطبة عن أجواء المملكة، لا سيما الشمالية منها، مما أسهم في دفء الأجواء وانقضاء موسم المربعانية دون أن تسجل أي انخفاض كبير يُذكر.
ووثّقت عدة صور نشرتها "واس"، هذا الحدث، للخروج بأجمل المشاهد التي ينتظرها سكان المملكة والمقيمون فيها كل عام، وتكتسي الجبال فيها بأجمل حلةٍ بيضاء، تستقر على ارتفاع 2600 متر تقريباً عن سطح البحر.