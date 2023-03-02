بالتعاون مع "الألكسو".. "موهبة" تعلن أسماء 376 في مبادرة "الموهوبون العرب"

وتعمل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، على اكتشاف ورعاية الموهوبين، والإسهام في بناء منظومة للموهبة والإبداع محليًا وإقليميًا وعالميًا، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع؛ لكونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجلية نحو إيجاد بيئة محفزة، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، وخلال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا تخطى عطاء "موهبة" الحدود، بعد أن باتت صاحبة النهج الأكثر شمولًا في العالم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين.