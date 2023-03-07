مدن زراعية واستزراع سمكي وسياحة ريفية.. فرص بمكة تفتح شهية المستثمرين

الورشة التي استقطبت عدداً من أصحاب الأعمال بمكة المكرّمة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة المهندس أحمد عبد الله القرني، والمهندس رداد الزهراني من صندوق التنمية الزراعي، كشفت عن الفرص الاستثمارية في المدينة الزراعية بمحافظة بحرة في مجال الزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية على مساحة 2.185.542.58م2 ، غرض الاستثمار فيها إنتاج وتسويق خضراوات عالية الجودة، للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.