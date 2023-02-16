بنك التنمية الاجتماعية يعيد "منتج تمويل الأسرة".. تعرف على الشروط

ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً)، ومدة تمويل تصل إلى 5 سنوات، إضافة لطريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية، كما يتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.