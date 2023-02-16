بنك التنمية الاجتماعية يعيد "منتج تمويل الأسرة".. تعرف على الشروط

أتاح بنك التنمية الاجتماعية، مساء اليوم التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقف المنتج لعدة أشهر.
والمنتج يستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً)، ومدة تمويل تصل إلى 5 سنوات، إضافة لطريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية، كما يتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.
1. أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
2. أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.
3. أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.
4. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
5. يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.