بمميزات إستراتيجية.. 4 فرص عقارية في مزاد "روابي القويعية" الإلكتروني

وأوضحت الشركة أن العقارات تتميّز بمواقعها القريبة من شوارع رئيسة، مثل طريق الملك فيصل، ومسجد وحديقة الأمير نايف في حي أم سليم، إضافة إلى قربها من طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز في حي الخليج؛ مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين والراغبين في السكن في مناطق تتمتع ببنية تحتية متطورة.