بمميزات إستراتيجية.. 4 فرص عقارية في مزاد "روابي القويعية" الإلكتروني

أعلنت شركة السعدون العقارية، إقامة مزاد "روابي القويعية" الإلكتروني، الذي سينطلق يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عند الساعة 12 ظهراً، ويستمر حتى يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 عند الساعة 8 مساءً، عبر منصة وصلت المزادات.
يتضمن المزاد أربعة عقارات مُميزة تقع في مواقع إستراتيجية بمدينة القويعية، تشمل فلة سكنية بمساحة 395 متراً مربعاً في حي أبو سليم، واستراحة بمساحة 402 متر مربع في حي أم سليم، وأرضاً سكنية بمساحة 625 متراً مربعاً في حي الخليج، وأخرى في مخطط رقم 638 بمساحة 625 متراً مربعاً.
وأوضحت الشركة أن العقارات تتميّز بمواقعها القريبة من شوارع رئيسة، مثل طريق الملك فيصل، ومسجد وحديقة الأمير نايف في حي أم سليم، إضافة إلى قربها من طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز في حي الخليج؛ مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين والراغبين في السكن في مناطق تتمتع ببنية تحتية متطورة.
ويأتي المزاد بالتعاون مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبتوجيهٍ من محكمة التنفيذ.
يُعد مزاد روابي القويعية الإلكتروني فرصة استثمارية واعدة، تستقطب اهتمام الباحثين عن استثماراتٍ عقارية تلبي تطلعاتهم، كما ترحب شركة السعدون العقارية، بجميع الاستفسارات المتعلقة بالمزاد، وتدعو المهتمين إلى التواصل عبر الرقمين: 0555259495 و920003852.