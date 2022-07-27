بعد واقعة "مريضة الزائدة".. "عجب": ازدحام المستشفيات الحكومية بالوافدين يحرم المواطن من العلاج المجاني

وفي مقاله "لا يوجد سرير شاغر!!" بصحيفة "المدينة"، يروي عجب، ما حدث لمواطن سعودي ويقول: "يقول أحدهم: صحوت قبل أيام على أنين واستغاثة ابنتي الكبيرة، تشتكي ألماً فظيعاً بالجهة اليمنى أسفل البطن، لأنقلها على الفور بسيارتي لأقرب مستشفى أهلي، وقبل أن أكمل تسجيل بياناتها بالتأمين الطبي كانت الاستشارية قد كشفت عليها بالطوارئ وحضرت للريسبشن لإبلاغي بوقف التسجيل، ونقلها فوراً لأقرب مستشفى كبير لاشتباه التهاب الزائدة وحاجتها لعملية جراحية عاجلة، ولكون مجمع الملك عبدالله الطبي، هو الأقرب ولدي تجربة ممتازة معه، لم أتردد للحظة بنقلها إليه، وهناك كانت المفاجأة والصدمة التي لم تخطر على بال! يقول: أحضرت الكرسي المتحرك، وقام موظف الاستقبال السعودي مشكوراً بقيد بياناتها، وفتح ملف لها، وإدخالها لقسم الطوارئ فوراً، وهناك تم إجراء الفحص الأولي وسحب الدم وإعطاؤها إبرة مهدئة، ولأنني على أعصابي مخافة أن تنفجر الزائدة بأي لحظة -لا قدر الله- سألت ثائراً أين الدكتور الاستشاري؟! ليه ما كشف عليها، ليرد عليّ أخصائي شاب بكل برود: ليش معصب يا عم؟!