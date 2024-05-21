"سبق" تطرح السؤال: من يعبث بتاريخ المدينة المنورة؟.. "أندية" و"جمعيات" غير رسمية تقيم الندوات والمحاضرات وتقدم معلومات غير دقيقة

وعلى الرغم من كل هذا الإرث التاريخي، والاهتمام الرسمي بهذه المدينة المباركة؛ إلا أن المشهد الثقافي فيها يتطلب تدخلًا حازمًا من الجهات المعنية لضبط كثير من الأمور التي أدت إلى امتعاض أغلبية أهالي المدينة المنورة ومثقفيها ومؤرخيها، والمتمثلة في تأسيس بعض المهتمين بالإعلام والشعر (أندية وجمعيات غير رسمية) تقيم الندوات والمحاضرات، وتقدم معلومات غير دقيقة، وتعبث بتاريخ هذه المدينة العريقة، وأصبح الحديث عن تاريخها وتراثها العريق يحتكره باحثون غير رسميون، ومتحدثون غير مخولون، وشخصيات غير معروفة لا تملك الخلفية المعرفية؛ ولا المؤهل العلمي المناسب؛ فتقيم هذه الأندية والجمعيات، الحفلات والفعاليات تحت اسم "تاريخ المدينة المنورة"، وينظمون المحاضرات التي يدّعون أنها تتناول تاريخ وأحداث المدينة المنورة، لكنها في الواقع لقاءات سطحية، يستضاف فيها شخصيات لا يعرفها المتلقي، ولا تملك الخبرة الكافية، وتتحول أغلب مناقشاتها للحديث عن الشعر والإعلام، وخير دليل على ذلك ما يقرأه المتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات لأندية وجمعيات وباحثين ومؤرخين "غير معروفين" يتناولون تاريخ المدينة المنورة، ويدّعون الحضور للفعاليات التي ينظمونها دون وجود تصريح من الجهات المعنية.