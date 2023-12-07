"البرلمان العربي" يدعو إلى دعم مبادرة "غوتيريش" لوقف إطلاق النار في غزة

ودعا رئيسُ البرلمان العربي المجتمعَ الدولي، وقادةَ العالم، إلى دعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، والالتفاف حولها، ودفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته بعد هذا الفشل المتواصل والمتكرر منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار، ووقف حرب الإبادة ونزيف الدم المتواصل في قطاع غزة.