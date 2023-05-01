4 ملايين مستفيد من خدمات "سقيا الماء" بمنطقة مكة خلال شهر رمضان

وتفصيلاً، أكد التقرير توزيع (3,980,800) عبوة ماء، منها توزيع 1,450,080 عبوة في محطات النقل (مواقف كدي ، أجياد، جبل الكعبة، الغزة، شارع إبراهيم الخليل، الحفائر) المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما استفاد (1,970,640) من المصلين في (207) مسجد بمنطقة مكة، وكذلك 53,920 صائمًا من ساكني (10) أربطة، واستفاد 67,280 صائمًا في 10 جمعيات خيرية.