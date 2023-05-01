4 ملايين مستفيد من خدمات "سقيا الماء" بمنطقة مكة خلال شهر رمضان

كشف تقرير جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر إبريل الذي واكب شهر رمضان المبارك، عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية خلال الفترة ما يقارب من أربعة ملايين مستفيد ومستفيدة.
وتفصيلاً، أكد التقرير توزيع (3,980,800) عبوة ماء، منها توزيع 1,450,080 عبوة في محطات النقل (مواقف كدي ، أجياد، جبل الكعبة، الغزة، شارع إبراهيم الخليل، الحفائر) المؤدية إلى الحرم المكي الشريف، كما استفاد (1,970,640) من المصلين في (207) مسجد بمنطقة مكة، وكذلك 53,920 صائمًا من ساكني (10) أربطة، واستفاد 67,280 صائمًا في 10 جمعيات خيرية.
وأضاف التقرير: تم تأمين مغاسل الموتى بـ 29,280 عبوة بالإضافة إلى استفادة 384,000 معتمر في مواقيت الإحرام (وادي محرم ، يلملم ، الجحفة) كما تم تقديم مبادرة هدية سقيا في عيد الفطر المبارك بتوزيع 5,720 مغلف (حلوى وتمر)، وتوزيع 25,600 عبوة ماء للمصلين في 11 مصلى للعيد بجدة.
وأكد التقرير استمرار تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة شهريًا بالصهاريج في قرى وهجر محافظة الطائف بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية، وسقيا 300 أسرة شهريًا في الجموم بتنفيذ جمعية سخاء، مشيرًا إلى بدء المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبد الله بن درهم، أن الجمعية ضاعفت من كميات المياه الموزعة في شهر رمضان المبارك لتصل إلى أكثر من مليوني عبوة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة المنطقة، مشيرًا إلى أن الجمعية وقعت مذكرة تعاون مع جمعية إكرام المسنين بمنطقة مكة المكرمة بهدف التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز أثرها في المجالات التنموية والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وثمّن "ابن درهم" جهود فريق العمل بالجمعية ومتطوعيها، موضحًا أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان المبارك 43 مبادرة تطوعية بمشاركة 354 متطوعًا ومتطوعة لمدة 5,696 ساعة تطوعية والعائد الاقتصادي (110,025) ريالاً ونسبة الرضا 100 % وفق المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455) أو من خلال متجرها الإلكتروني