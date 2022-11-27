أرامكو لزيوت الأساس- لوبريف تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، الأستاذ طارق السديري عن فخر شركته بقوله: "تفخر جدوى للاستثمار بكونها جزءًا من قصة نجاح شركة لوبريف؛ فمنذ بداية استثمارنا في عام 2007م، عملنا بشكل وثيق مع فريق إدارة لوبريف وشركائنا في أرامكو السعودية لدعم الشركة لتكون من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، ويسعدنا الاحتفاء بهذه الخطوة المهمة في مسيرة لوبريف لما ستتيحه من فرص للشركة والسوق المالية في المملكة".