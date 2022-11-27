أرامكو لزيوت الأساس- لوبريف تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف ("لوبريف" أو "الشركة")، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم، نيتها المُضيّ في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 24 نوفمبر 2022م على طلب شركة "لوبريف" لطرح 50.045.000 سهم ("أسهم الطرح") تُمثل 29.6562963% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قِبَل شركة جدوى للاستثمار الصناعي ("جدوى" أو "المساهم البائع"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
وبعد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") مالكةً لـ70% من الأسهم؛ حيث إنها لن تبيع أي أسهم في الطرح.
- يتمثل الطرح في بيع شركة "جدوى" لأسهمها في لوبريف
سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.
- عملية الطرح العام الأوليّ لشركة لوبريف تتضمن طرح 50.045.000 سهم عادي تمثل 29.6562963% من رأس مال الشركة البالغ 168.750.000 سهم من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قِبَل شركة جدوى.
سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تكتتب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقًا للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").
- سيتم تخصيص حد أقصى قدره 12.511.250 سهمًا عاديًّا تُمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
- تأسست لوبريف عام 1976م كشركة متخصصة في إنتاج زيوت الأساس، وتشغل حاليًا مرفقين للإنتاج في ينبع وجدة، يتميزان بموقع استراتيجي على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
- تم تشغيل مرفق لوبريف في جدة في عام 1977م، وتبلغ طاقة الإنتاج السنوية الحالية نحو 275 ألف طن متري من زيوت الأساس من الفئة الأولى.
- تم تشغيل مرفق لوبريف في ينبع عام 1997م بطاقة إنتاج أولية بلغت نحو 300 ألف طن متري، وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في عام 2017م، بدأت الشركة بإنتاج الفئة الثانية من زيوت الأساس في المملكة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية لمرفق ينبع نحو 1.1 مليون طن متري.
- لوبريف هي أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الرائد لزيوت الأساس في المملكة.
- تنتج لوبريف زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الثانوية مثل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، والمستخلص، والكبريت، بالإضافة إلى المنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت، والنافثا، وسائل الحفر.
- تُباع منتجات لوبريف بشكل رئيسي في الأسواق النهائية الرئيسية للشركة، التي تشمل المملكة العربية السعودية ودولًا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمهورية الهند، كما تباع منتجات لوبريف في مناطق متفرقة في آسيا والأمريكيتين وأوروبا.
- الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت الأساس الذي تأسس في عام 2019م بين شركة أرامكو السعودية وثلاث من شركات إنتاج زيوت الأساس التابعة لها، وهي "لوبريف"، و"إس- أويل"، و"موتيفا" ("تحالف أرامكو لزيوت الأساس").
- تضم قائمة عملاء الشركة مجموعة من أكبر الشركات العاملة في قطاع زيوت التشحيم في العالم، الذين يستخدمون منتجات الزيوت الأساسية للشركة في العديد من التطبيقات المهمة مثل المركبات والقطاعات البحرية والصناعية.
تُسوِّق الشركة منتجاتها الرئيسية تحت علامات تجارية مرخصة من قِبَل أرامكو السعودية. وتسوق منتجات الفئة الأولى من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو دورا"، ومنتجات الفئة الثانية من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو بريما"، ومنتجات الفئة الثالثة من زيوت الأساس تحت علامة "أرامكو ألترا".
- تتميز الشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة المضافة، وأمامها فرص فريدة للاستفادة من النمو المتوقع في أهم الأسواق النهائية.
طاقة إنتاجية كلية تبلغ 1.3 مليون طن متري سنويًّا من زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية
في عام 2021م، حققت الشركة إيرادات بلغت ما يقرب من 8.847 مليون ريال سعودي (ما يعادل 2.359 مليون دولار أمريكي[1])
- في عام 2021م، حققت الشركة أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء بلغت ما يقرب من 2.096 مليون ريال سعودي (ما يعادل 559 مليون دولار أمريكي).
- في عام 2021م، حققت الشركة هوامش تكسير لزيوت الأساس[2] بلغت 599 دولارًا أمريكيًّا للطن
- في عام 2021م، بلغ تحويل النقد[3] نسبة 83%.
- في عام 2021م، بلغت توزيعات المساهمين قرابة 938 مليون ريال سعودي (ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي)
- في عام 2021م، حققت الشركة عائدًا على متوسط رأس المال المستثمر[4] بنسبة 31%
بلغت نسبة المديونية 15% كما في 31 ديسمبر 2021م[5].
- تسعى الشركة لأن تصبح المورد الرئيسي لزيوت الأساس الممتازة والمنتجات المتخصصة في الأسواق النهائية الرئيسية.
- تُباع منتجات الشركة حاليًا في العديد من الأسواق النهائية المحلية والعالمية، كما تسعى لزيادة مبيعاتها في الأسواق النهائية الرئيسية الواعدة ذات توقعات الطلب الجذابة.
- تهدف الشركة لمواصلة الاستفادة من مركزها المميز في سلسلة القيمة لزيوت الأساس من حيث إمدادات القيم والأصول عالية الجودة والتميز التشغيلي وعلاقتها طويلة الأجل مع عملائها.
- تركز الشركة على تحويل الزيت الخام المختزل منخفض القيمة إلى زيوت أساس ومنتجات متخصصة عالية القيمة بهوامش مرتفعة تُوَلد هوامش تكسير ممتازة لزيوت الأساس على صعيد المبيعات المحلية والصادرات.
- تسعى الشركة للمحافظة على التميز التشغيلي والانضباط المالي، وتهدف لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية؛ حيث يركز نظام إدارة الصحة والسلامة في الشركة على التطوير المستمر واعتماد أفضل الممارسات الدولية، ونتج عنه أن يكون إجمالي الحوادث المسجلة صفر منذ يونيو 2019م.
- تحافظ الشركة أيضًا على الانضباط المالي؛ حيث بلغت نسبة المديونية 15% كما في 31 ديسمبر 2021م. وتتطلب الشركة نفقات صيانة رأسمالية منخفضة نسبيًّا نظرًا لأصولها المستثمرة جيدًا، وبرامج الصيانة الوقائية، والتوسعات المكتملة، ومنهجيتها المنضبطة في تخصيص رأس المال لمشاريع النمو.
وقال رئيس مجلس إدارة لوبريف، الأستاذ إبراهيم قاسم البوعينين: "لوبريف هي جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد المحلية، وأحد المحركات الداعمة لطموحات المملكة لبناء منظومة صناعية رائدة، وتسهم عملية إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية في تعزيز استراتيجية نمو الشركة ومساعدتها على تحقيق رؤيتها لأن تصبح مزودًا رائدًا لزيوت الأساس الممتازة والمنتجات المتخصصة".
من جهته، علق الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة لوبريف، الأستاذ طارق النعيم، قائلًا: "إن الطرح العام الأولى لأسهم لوبريف يدعم طموحات النمو الخاصة بالشركة، كما أن من المتوقع أن يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المصلحة". وأضاف: "نجحت لوبريف منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها الرائدة في مجال توفير منتجات زيوت أساس عالية الجودة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة. وبنفس نهجنا، سنواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسية، خاصة الأسواق التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب".
وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، الأستاذ طارق السديري عن فخر شركته بقوله: "تفخر جدوى للاستثمار بكونها جزءًا من قصة نجاح شركة لوبريف؛ فمنذ بداية استثمارنا في عام 2007م، عملنا بشكل وثيق مع فريق إدارة لوبريف وشركائنا في أرامكو السعودية لدعم الشركة لتكون من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، ويسعدنا الاحتفاء بهذه الخطوة المهمة في مسيرة لوبريف لما ستتيحه من فرص للشركة والسوق المالية في المملكة".