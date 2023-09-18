"إنجاز عظيم".. انطلاقة قوية لمشاريع "الرياض الخضراء" وروايات المواطنين تشهد

يذكر أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الأربع الكبرى، حيث يستهدف تشجير ما يعادل 541 كم2، وزراعة 7.5 مليون شجرة، وتشجير 120 حيًّا سكنيًا وفق معايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتنفيذ 3,331 حديقة حيّ، وتشجير 4,500 مسجدٍ، وتشجير 5,939 مدرسة، و1,665 مجمعًا حكوميًا، و387 منشأة صحية، و2,000 موقع لمواقف السيارات، و34 حديقة كبرى ومتنزهًا طبيعيًا، و1,205 كم من الطرق الرئيسة، و4515 قطعة أرض فضاء، و4,936 كم من الشوارع والممرات، و148 كم2 من الأودية وروافدها.