"الغامدي": مشروع جديد لمواجهة ندرة المياه يؤسس لمستقبل إنساني مستدام

وأضاف الغامدي بأن الحديث عن المستقبل حديث عن الحياة، حديث عن الوجود. والذي لا يستطيع قراءة المستقبل لا يستطيع خدمته، ولا يستطيع التأثير في مساراته وتوجهاته. والأمة التي لا تقرأ مستقبلها ستظل تعيش في خطر الزوال. وإذا كانت ندرة الماء هي الخطر فهذا يعني أن التهديد الوجودي لهذه الأمة ينبع من بيئتها نفسها في نهاية المطاف؛ وهو ما يعني الموت عطشًا أو الهجرة بسبب خطر ندرة الماء في بيئة تصبح طاردة للحياة.