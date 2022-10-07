في معرض الرياض للكتاب.. قصة شاب حفر الأمل في قلب العجز

وكشفت والدة التركي بأن ابنها مر بعقبات وتحديات كبيرة في العلاج والتأهيل، ولكن ثقته بالله كبيرة وإصراره القوي، إضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها المملكة تمكن أنس من تأليف كتابه الذي يسرد فيه قصته، وعمل على كتابته من خلال التقنيات المساعدة كالنظارة والجهاز اللوحي وإرسال المحتوى إلى دار النشر لطباعته، ليبث رسالته السامية أن الحياة لاتقف على مشكلة ما، وأنه على كل شخص أن يكون واثقاً بالله تعالى ويعمل على ما لديه من إمكانات في سبيل تحقيق أحلامه وطموحاته.