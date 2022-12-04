"الحصيني": الحالة الممطرة السابعة قوتها من مناطق الشمالية وحائل والقصيم ومكة والباحة وعسير وجازان والشرقية والرياض

قال المتخصّص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المراصد، متوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة لوسم 1444هـ، قوتها من مناطق: الشمالية وحائل والقصيم ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشرقية فالرياض والخليج، بدايتها الأحد 1444/5/10هـ، وتستمر عدة أيام بدايتها من شمال المنطقة الشرقية.