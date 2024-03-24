4810 من طلبة "تعليم جازان" يجتازون البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2024
اجتاز 4,810 من طلبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2024م، منهم 2,742 طالبًا وطالبة من تعليم جازان، و2,068 طالبًا وطالبة من تعليم صبيا.
وحصل 42 طالبًا وطالبة من الإدارتين على "موهبة استثنائية" من ضمنها مركزان من العشرة الأوائل على مستوى المملكة، وهما الطالبان محمد إبراهيم عطافي وعبدالرحمن محمد مفتاح، فيما حصل 917 طالبًا وطالبة على "موهوب"، و3,851 طالبًا وطالبة على "موهبة واعدة".
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل ويعلق عليهم الوطن آمالاً عريضة، وينتظر منهم الإبداع والتميز في جميع المجالات التنموية، مشيرًا إلى أن تعليم المنطقة يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين بالمملكة الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم وتقديم الدورات المختلفة لهم وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية.
وأضاف"عقدي" أن إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين تواصل تقديم الرعاية والدعم للطلاب عبر إشراكهم في البرامج الإثرائية الدولية والمحلية حسب الدرجات المؤهلة ومتطلبات البرامج والمعايير التي يخضعون لها، ودعمهم من خلال البرامج التي تؤهلهم وتدعمهم وتزيدهم تميزًا وإبداعًا.