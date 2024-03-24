4810 من طلبة "تعليم جازان" يجتازون البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2024

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل ويعلق عليهم الوطن آمالاً عريضة، وينتظر منهم الإبداع والتميز في جميع المجالات التنموية، مشيرًا إلى أن تعليم المنطقة يولي أهمية كبيرة للطلاب والطالبات الموهوبين، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين بالمملكة الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين من خلال رعايتهم ودعمهم وتشجيعهم وتقديم الدورات المختلفة لهم وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتمثيل الوطن في المحافل والمشاركات العالمية.