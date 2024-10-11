إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في عسير وجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (128) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (260) كيلوجرامًا من نبات القات.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (112) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، في حين
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق الموقوفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.