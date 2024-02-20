"خبراء": ذائقة الجمهور تتغير ويجب على الشركات والمنصات الإعلامية التجديد لمواكبتها

ناقش عدد من الخبراء، خلال جلسة "التحالف والاندماج في عصر تشكلات الإعلام" ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، آليات التحالف والاندماج في عصر تشكلات الإعلام.
وأوضح الإعلامي معاذ شيخ أن ذائقة الجمهور تتغير ويجب على الشركات والمنصات الإعلامية التجديد وتقديم إنتاجات منوعة لتلبية رغبات واحتياجات المستخدمين والمشاهدين.
ولفت شيخ إلى أن الإعلام التقليدي لن يختفي ولا يمكن الاستغناء عنه فهو موجود بعمق في عقولنا وسيظل يتواءم مع الإعلام الجديد.
من جهته أكد الدكتور أورليك هاندل، خلال الجلسة، أن الذكاء الاصطناعي فرصة رائعة أكثر مما هو تهديد، ويسهم في تسريع العمليات التشغيلية وتطوير المنتجات الإعلامية.
وأضاف هاندل أن التقنية تتوسع يوميًا في المجال الإعلامي، وخطواتها تتسارع، ويجب البحث عن الشراكات والمبدعين لتطوير الأعمال وتقديم الحلول لمواكبة هذا التطور.
وانطلقت اليوم، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع -على مدى يومين- قادة وصناع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدّمها 150 متحدثًا من رواد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.