رافد مهم للاقتصاد.. محصول التين في جازان يتميز بالوفرة والجودة العالية

وساعدت الجهود التي قام بها مركز الأبحاث الزراعية بجازان، منذ عام 1982 في دعم هذا القطاع من خلال جهوده البحثية بزراعة الفواكه الاستوائية، وإدخال أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية مثل: المانجو والجوافة والباباي والتين؛ لتحسين جودة التين المزروع في المنطقة؛ مما جعله يتمتع بتنافسية عالية في الأسواق المحلية والدولية، كما تمكنت جازان من تسويق إنتاجها من التين بنجاح، سواءً على المستوى المحلي أو من خلال التصدير إلى الأسواق الخارجية.