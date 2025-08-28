"الرقابة النووية" و"الصحة القابضة" تبحثان تعزيز الأمان الإشعاعي في الممارسات الطبية

نظّمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لقاءً تعريفيًا مع شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، بهدف تعزيز الشراكة في حماية الإنسان وصحته، وضمان سلامة استخدام التقنيات الإشعاعية في المجال الطبي.
وأكّدت الهيئة أن تطبيق التقنيات الإشعاعية في التشخيص والعلاج يتطلّب التزامًا صارمًا بمعايير الأمان، بما يحقّق الفوائد المرجوّة ويُقلّل المخاطر المحتملة على المرضى والممارسين الصحيين.
وتضمّن اللقاء استعراض الإطار الرقابي الذي تعتمده الهيئة، إلى جانب التعريف بالمتطلبات اللازمة لترخيص ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع، مع التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الأمان الإشعاعي في الممارسات الطبية اليومية.