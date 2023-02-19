"سعود بن جلوي" يدشن النسخة الـ 11 لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر

ويسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة، لإيجاد سبل التعاون، ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشروعات الاستثمار السياحي الجديدة، كأحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030" من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية.