الداخلية تسهم في إحباط تهريب كوكايين وإكستاسي عبر لبنان

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية، وبناءً على معلومات وفّرتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب (17.45) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر، و(11.200) كيلوجرامًا من مادة الإكستاسي المخدرة، كانت مخبأة داخل مركبة قادمة من إحدى الدول.