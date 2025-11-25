الداخلية تسهم في إحباط تهريب كوكايين وإكستاسي عبر لبنان

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أن الجهات المختصة في الجمهورية اللبنانية، وبناءً على معلومات وفّرتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب (17.45) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر، و(11.200) كيلوجرامًا من مادة الإكستاسي المخدرة، كانت مخبأة داخل مركبة قادمة من إحدى الدول.
وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، مشيدًا بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في لبنان في تتبع وضبط المواد المهربة.
وأكد العميد "بن شلهوب" أن المملكة تواصل جهودها الحثيثة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات، والقبض على المتورطين فيها.