"ولادة مكة" تنصح بتناول المكسرات كوجبة خفيفة وصحية.. بشرط

وذكرت "الهيئة" أن المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ونسبة جيدة من الزيوت غير المشبّعة، كما تسهم في تعزيز الجهاز المناعي وصحة وسلامة الجلد بسبب احتوائها على عديدٍ من مضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين (هـ).