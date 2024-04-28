"ولادة مكة" تنصح بتناول المكسرات كوجبة خفيفة وصحية.. بشرط

نصح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة بتناول المكسرات كوجبة خفيفة وصحية بين الوجبات، بشرط ألا يكون الشخص لديه حساسية تجاهها.
وقال المستشفى في نصيحة توعوية على حسابه في "إكس": "لو ما عندك حساسية من المكسرات، اخترها كوجبة خفيفة وصحية".
وكانت هيئة الغذاء والدواء قد كشفت أن المكسرات تحتوي على عددٍ من العناصر الغذائية المفيدة، وتناول كميات محدّدة منها كجزءٍ من النظام الغذائي الصحي مفيد لصحة الإنسان.
وذكرت "الهيئة" أن المكسرات تساعد في الحفاظ على صحة القلب والجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ونسبة جيدة من الزيوت غير المشبّعة، كما تسهم في تعزيز الجهاز المناعي وصحة وسلامة الجلد بسبب احتوائها على عديدٍ من مضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين (هـ).