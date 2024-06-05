السعودي الألماني الصحية تنال اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية

وقال الدكتور مصطفى غلوش، مدير إدارة الجودة التنفيذي في "السعودي الألماني الصحية": "يُجسّد هذا الإنجاز الاستثنائي التزام السعودي الألماني الصحية بتقديم رعاية تتمحور حول المرضى مع ضمان تحقيق نتائج صحية إيجابية. ويُعزز هذا الاعتماد المكانة الرائدة للمجموعة في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة. ونؤكّد التزامنا بمواصلة جهودنا الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ضمان تطبيق معايير الجودة الحكيمة في رعاية المرضى."