السعودي الألماني الصحية تنال اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية

أعلنت السعودي الألماني الصحية عن حصول مستشفياتها في الرياض وعسير وجدّة على اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية (ICHOM)، لتكون بذلك أول مزوّد لخدمات الرعاية الصحية يُحقق هذا الإنجاز في المملكة العربية السعودية. ويُمثّل هذا الإنجاز الاستثنائي علامةً فارقة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، كما يُعتبر خير دليل على التزام المجموعة بتوفير رعاية صحية حكيمة ميسورة التكلفة تُحقق النتائج الصحية المطلوبة، إضافةً إلى ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد للرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة.
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "تتمثّل أولويتنا في السعودي الألماني الصحية بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وتُركز على النتائج الصحية. ونُعرب عن فخرنا بالحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية الذي يُؤكّد التزامنا الراسخ بالتميّز. ويمنحنا هذا الإنجاز النوعي زخماً إضافياً لنواصل جهودنا في تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى."
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ "السعودي الألماني الصحية": " يُعدّ الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية شهادةً على الجهود الاستثنائية التي يبذلها فريقنا في السعودي الألماني الصحية، حيث نعتمد مفهوم الرعاية الصحية الحكيمة (VBHC) كشعار وجزء لا يتجزّأ من خدماتنا.
ويؤكّد نَيلُ هذا الاعتماد التزامنا بشعار "نرعاكم كأهالينا" بصفته مبدأً توجيهياً لجميع خدماتنا. واستناداً إلى إرثنا الراسخ وسمعتنا المرموقة كمؤسَّسة رائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، نسعى في المجموعة جاهدين لتحقيق معايير غير مسبوقة في رعاية المرضى والنتائج الصحية."
وقال الدكتور مصطفى غلوش، مدير إدارة الجودة التنفيذي في "السعودي الألماني الصحية": "يُجسّد هذا الإنجاز الاستثنائي التزام السعودي الألماني الصحية بتقديم رعاية تتمحور حول المرضى مع ضمان تحقيق نتائج صحية إيجابية. ويُعزز هذا الاعتماد المكانة الرائدة للمجموعة في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة. ونؤكّد التزامنا بمواصلة جهودنا الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ضمان تطبيق معايير الجودة الحكيمة في رعاية المرضى."
ويُعدّ الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية (ICHOM) منظّمة دولية غير ربحية تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الحكيمة و عالية الجودة (VBHC)، من خلال توحيد جهود الأطباء والباحثين والكوادر الطبية الأخرى لوضع معايير رعاية صحية فائقة تلبي إحتياجات وتطلعات المرضى. ويُشكل الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية شهادةً على الالتزام الراسخ تجاه نهج الرعاية الصحية الحكيمة القائم على النتائج وتحقيق الرعاية الصحية عالية الجودة.